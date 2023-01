Oraison Lannion, 11 juin 2023, Lannion .

Et si le clown blanc était le sauveur dérisoire du monde contemporain ? Misant sur l’essence sauvage du cirque, Marie Molliens est en quête d’ivresse, de transgression et de désinhibition.

Sous un chapiteau presque miniature, c’est d’abord l’imaginaire lie´ à un cirque désuet et sensationnaliste qui nous est jeté en pâture, pour mieux ensuite être battu en brèche. L’oraison d’un certain cirque traditionnel laisse place à l’invention d’un art forain contemporain, misant sur l’effroi et le saisissement pour provoquer le vertige archaïque. Les ingrédients classiques ne sont pas boudés : orgue de barbarie, lancer de couteaux, acrobaties. Ils se confrontent à des tableaux organiques, visuels. En figure tutélaire, le clown blanc, sage, parfois sévère, toujours énigmatique et un brin désabusé, règne en témoin – ou ordonnateur ? – des dysfonctionnements de ce monde. Depuis 2012, Marie Molliens a repris à son compte la direction du cirque familial Rasposo, parmi les pionniers du cirque contemporain en France. Après avoir mis en scène la puissance fauve (Morsure, en 2013) et questionne´ la place de la femme (La dévorée, en 2016), la talentueuse fil-de-fériste boucle sa Trilogie des Ors en revenant à l’essence-me^me du cirque : la mise en scène de la pulsion de mort.

