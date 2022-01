Oraison Esplanade Palais Ducal, 31 mai 2022, Nevers.

### Cie Rasposo / Marie Molliens Joie, sourire, bonne humeur : bienvenue dans un cirque forain à l’ambiance festive ! Mais soudain, un électrochoc visuel vient déséquilibrer le spectacle… Nous voilà alors transportés dans un monde parallèle, noir et funeste, face à une succession de tableaux métaphoriques et poétiques. Dans la pénombre de la piste, le clown blanc de cirque traditionnel, frôle le désespoir et éveille le spectateur à la connaissance du rôle pitoyable que chacun joue à son insu dans la comédie du monde. Malgré sa maladresse et ses sarcasmes, il contribue au retour de l’harmonie dans le chaos contemporain : une ode poétique aux symboles circassiens. Sous son petit chapiteau, _Oraison_ rassemble toute une palette de disciplines : fil de fer, acrobatie aérienne, musique live et même, lancer de couteaux ! Avec l’onde nerveuse que provoque le geste circassien, l’acte artistique de la fil-de-fériste Marie Molliens a pour ambition d’être vécu physiquement par le spectateur. Dans une ambiance mystique et surnaturelle, les corps fluides et gracieux évoluent avec des gestes époustouflants et virtuoses. Performances acrobatiques de haut niveau accompagnées d’une musique captivante : vous en aurez le souffle coupé ! Depuis trente ans, la Compagnie Rasposo questionne les codes circassiens originels à travers un regard actuel, et utilise une mise en scène théâtrale pour faire appel à la sensibilité poétique du spectateur. _Oraison_ est le dernier volet de la _Trilogie des Ors_, après _Morsure_ et _La DévORée_, de Marie Molliens, à la tête de la compagnie depuis 2013. _ » Oraison se vit sur un fil, respiration retenue, et libère les spectateurs par une ouverture sur le monde. « _ France 3 Limousin _ » Un spectacle qui avance, en quête de sens, sur le fil périlleux d’un équilibre à trouver et à proposer au monde. « _ La Terrasse

