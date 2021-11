Oraison Chapiteau, 9 décembre 2021, Arles.

Oraison

du jeudi 9 décembre au dimanche 12 décembre à Chapiteau

Oraison est un hymne au cirque dans tout son savoir faire artisanal. C’est aussi une prière pour que notre société ne bascule pas dans une standardisation du goût, sans liberté et sans réflexion sur notre statut d’individu aliéné. Le spectacle nous « ballade » volontairement d’une esthétique à l’autre pour surprendre le spectateur et le laisser lui même tisser les liens d’une narration. Dans ce cirque forain, intimiste et libérateur tout est construit autour de la figure émancipatrice du clown blanc, seul capable de nous sauver du chaos contemporain. Convoquant des disciplines aussi variées que le fil de fer, l’acrobatie aérienne, la musique et le lancer de couteau, la compagnie Rasposo distille la précision du geste pour mieux magnifier l’invisible. La virtuosité se met au service du poétique entre entre rêve et illusion. Écriture, mise en scène, création lumière: Marie Molliens Regard chorégraphique : Denis Plassard Interprètes : Marie Molliens, Robin Auneau, Zaza Kuik « Missy Messy », Françoise Pierret

Tarif normal : 25 € Tarif réduit : 14 € (moins de 26 ans, apprenti et étudiant, demandeur d’emploi) Tarif réduit+ : 6 € (quotient familial inférieur à 600, allocataire RSA, ASPA, AAH, bénéficaire CMUC, ASI et ASS)

Dans la pénombre de la piste, les déséquilibres acrobatiques ou la grâce sauvage du lancer de couteaux, résonnent avec l’ogre de barbarie, triste et joyeux, comme une prière au cirque

Chapiteau Place de la croisière Arles Les Alyscamps Bouches-du-Rhône



