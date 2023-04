Marché traditionnel Centre ville, 1 janvier 2023, Oraison.

Le marché de la ville d’Oraison se situe en centre ville sur 4 places différentes. Vous y trouverez fruits, légumes, poissons, fromages, pâtes, olives, produits italiens, rôtisserie, plats marocains, vêtements, bazar, chapeaux..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Centre ville

Oraison 04700 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



The market of the town of Oraison is located in the town centre on 4 different squares. You will find fruits, vegetables, fish, cheese, pasta, olives, Italian products, rotisserie, Moroccan dishes, clothes, bazaar, hats.

El mercado de la ciudad de Oraison está situado en el centro de la ciudad en 4 plazas diferentes. Encontrará fruta, verdura, pescado, queso, pasta, aceitunas, productos italianos, carne asada, platos marroquíes, ropa, bazar, sombreros.

Der Markt der Stadt Oraison befindet sich im Stadtzentrum auf vier verschiedenen Plätzen. Hier finden Sie Obst, Gemüse, Fisch, Käse, Nudeln, Oliven, italienische Produkte, Rotisserie, marokkanische Gerichte, Kleidung, Basar, Hüte.

