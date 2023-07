Route de la Pomme du Limousin – Visite verger Oradour-sur-Vayres, 24 août 2023, Oradour-sur-Vayres.

Oradour-sur-Vayres,Haute-Vienne

La meilleure des goldens vient du Limousin !

Venez découvrir pourquoi un pommier golden planté dans le terroir limousin produit des pommes croquantes, juteuses et bien équilibrées en sucre et en acidité. Vous serez reçu et guidé par un producteur qui vous présentera le métier d’arboriculteur tout au long de l’année et les techniques éco-responsables de culture. Un verre de jus ou de pétillant de pommes offert en fin de visite. À partir de 7 ans..

2023-08-24 fin : 2023-08-24 . .

Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The best goldens come from Limousin!

Come and discover why a golden apple tree planted in the Limousin region produces apples that are crisp, juicy and well-balanced in sugar and acidity. You’ll be welcomed and guided by a grower who will show you the year-round work of an arboriculturist, and explain eco-responsible growing techniques. A glass of apple juice or sparkling wine is offered at the end of the visit. Ages 7 and up.

Las mejores manzanas golden son las de Lemosín

Venga a descubrir por qué un manzano golden plantado en la región de Lemosín produce manzanas crujientes, jugosas y equilibradas en azúcar y acidez. Será recibido y guiado por un productor que le explicará el trabajo de un arboricultor a lo largo del año y las técnicas eco-responsables utilizadas en el cultivo. Al final de la visita se ofrecerá un vaso de zumo de manzana o de vino espumoso. Para niños a partir de 7 años.

Der beste Golden kommt aus dem Limousin!

Entdecken Sie, warum ein Goldener Apfelbaum, der im Limousin gepflanzt wird, knackige, saftige Äpfel mit einem ausgewogenen Verhältnis von Zucker und Säure hervorbringt. Sie werden von einem Erzeuger empfangen und geführt, der Ihnen den Beruf des Obstbauern das ganze Jahr über und die umweltverträglichen Anbautechniken vorstellt. Am Ende des Besuchs erhalten Sie ein Glas Apfelsaft oder Apfelsaftschorle. Ab 7 Jahren.

Mise à jour le 2023-05-03 par SPL Terres de Limousin