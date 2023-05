Foire et marché, 7 mai 2023, Oradour-sur-Glane.

Le marché a lieu tous les mardis et dimanche matin. ATTENTION le mardi matin il sera Rue de la Glane et le dimanche matin dans l’avenue du 10 juin 1944.

Tous les 4ème dimanches du mois aura lieu la foire avenue du 10 juin 44..

Dimanche 2023-05-07 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-28 12:00:00. .

Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The market takes place every Tuesday and Sunday morning. ATTENTION on Tuesday morning it will be Rue de la Glane and on Sunday morning in the avenue of June 10th 1944.

Every 4th Sunday of the month the fair will take place on Avenue du 10 juin 44.

El mercado tiene lugar todos los martes y domingos por la mañana. ATENCIÓN el martes por la mañana estará en Rue de la Glane y el domingo por la mañana en Avenue du 10 juin 1944.

Cada cuarto domingo del mes hay una feria en la Avenue du 10 juin 44.

Der Markt findet jeden Dienstag und Sonntagmorgen statt. ACHTUNG: Am Dienstagmorgen ist der Markt in der Rue de la Glane und am Sonntagmorgen in der Avenue du 10 juin 1944.

Jeden 4. Sonntag im Monat findet der Markt in der Avenue du 10 juin 44 statt.

