Oradour, Cie Théâtre du Printemps Centre Culturel Jean-Pierre Fabrègue Saint-Yrieix-la-Perche, vendredi 22 novembre 2024.

Oradour, Cie Théâtre du Printemps

Centre Culturel Jean-Pierre Fabrègue 14 Av du Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Le 10 juin 1944, dans un petit village paisible du Limousin, une horde de S.S. se livre au massacre de toute la population 642 personnes. Oradour résonne dans les esprits comme un cri figé dans l’histoire nous rappelant sans cesse la barbarie des dictatures. Ici ce sont des comédiens qui prennent le relais de l’histoire pour nous transmettre les mises en garde du passé. Ici, c’est cette mémoire racontée et mise en scène pour que le théâtre soit toujours un lieu où la voix résiste au silence et à l’oubli. Des comédiens transmettent les avertissements du passé, la mémoire mise en scène pour que le théâtre résiste au silence et à l’oubli. 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-22 20:30:00

fin : 2024-11-22 21:35:00

Centre Culturel Jean-Pierre Fabrègue 14 Av du Maréchal de Lattre de Tassigny

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact-centreculturel@saint-yrieix.fr

L’événement Oradour, Cie Théâtre du Printemps Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2024-10-07 par OT Pays de Saint-Yrieix

vendredi 22 novembre 2024 Oradour, Cie Théâtre du Printemps Centre Culturel Jean-Pierre Fabrègue Saint-Yrieix-la-Perche Oradour, Cie Théâtre du Printemps Centre Culturel Jean-Pierre Fabrègue 14 Av du Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne 2024-11-22 à .