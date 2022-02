Oracle Intérieur @ SEW Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Morlaix Finistère Paroles Vives, un rendez-vous du Centre National, invitant un artiste ou une artiste à mettre en voix des écrits singuliers.

Pour cette première édition, les metteurs en scènes Pierre Meunier et Marguerite Bardat, accompagnés de cinq interprètes et un musicien, proposeront une lecture mise en espace d’Oracle Intérieur, de l’auteure Babouillec.

Oracle intérieur nous offre une surprenante plongée dans la tête d’un intermittent qui vient de perdre ses droits. Le narrateur, sorte de Monsieur Loyal, décrit le « cirque » intérieur qui se déroule dans la tête de cet homme quelque peu ébranlé par ce coup du sort.

Passe demandé

Passe demandé

