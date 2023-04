De ferme en ferme Chemin du Hour, 30 avril 2023, Oraàs.

Créé il y a 30 ans, De ferme en ferme est un événement dédié à l’Agriculture Durable qui se déroule chaque année le dernier week-end d’avril.

Plus de 500 fermes engagées en agriculture durable ouvrent leurs portes au grand public pour faire découvrir leurs savoir-faire et leurs activités. Visites pédagogiques, animations et dégustations gratuites…

De 10h à 18h : visite du jardin-verger spécialisé dans les plants d’aromatiques et médicinales, fleurs comestibles, potagères, petits fruits et arbres.

11h et 15h : ateliers boutures.

2023-04-30

Chemin du Hour Maathai Pépinière

Oraàs 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Created 30 years ago, De ferme en ferme is an event dedicated to Sustainable Agriculture that takes place every year on the last weekend of April.

More than 500 farms committed to sustainable agriculture open their doors to the general public to showcase their know-how and activities. Educational visits, animations and free tastings…

From 10am to 6pm: visit the orchard garden specialising in aromatic and medicinal plants, edible flowers, vegetables, small fruits and trees.

11am and 3pm: cuttings workshops

Creado hace 30 años, De ferme en ferme es un evento dedicado a la Agricultura Sostenible que se celebra cada año el último fin de semana de abril.

Más de 500 explotaciones comprometidas con la agricultura sostenible abren sus puertas al público para mostrar sus conocimientos y actividades. Visitas pedagógicas, animaciones y degustaciones gratuitas…

De 10:00 a 18:00 h: visita del huerto especializado en plantas aromáticas y medicinales, flores comestibles, hortalizas, pequeños frutos y árboles.

De 11:00 a 15:00: talleres de esquejes

De ferme en ferme wurde vor 30 Jahren ins Leben gerufen und ist eine Veranstaltung, die der nachhaltigen Landwirtschaft gewidmet ist und jedes Jahr am letzten Wochenende im April stattfindet.

Mehr als 500 Bauernhöfe, die sich der nachhaltigen Landwirtschaft verschrieben haben, öffnen ihre Türen für die breite Öffentlichkeit, um ihr Know-how und ihre Aktivitäten zu präsentieren. Pädagogische Besichtigungen, Animationen und kostenlose Verkostungen…

Von 10 bis 18 Uhr: Besuch des Obstgartens, der auf Kräuter- und Heilpflanzen, essbare Blumen, Gemüse, Beeren und Bäume spezialisiert ist.

11 und 15 Uhr: Workshops für Stecklinge

