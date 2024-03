Ora Cogan en concert au Supersonic Records Supersonic Records Paris, lundi 3 juin 2024.

Le lundi 03 juin 2024

de 19h00 à 22h30

.Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. payant

De 13,50 à 17 euros.

L’approche enfumée et psychédélique de la country gothique et du folk brumeux de Cogan fusionne avec le post-punk, le groove, le rock psychédélique et les ballades traditionnelles.

Supersonic Records présente… Ora Cogan en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/J57401fea636

ORA COGAN

(Folk – Vancouver, CAN)

L’approche enfumée et psychédélique de la country gothique et du folk brumeux de Cogan fusionne avec le post-punk, le groove, le rock psychédélique et les ballades traditionnelles. Avec une voix singulière qui tient autant de la sensation que du son, Ora Cogan cherche de nouvelles réalités dans le labyrinthe de fumée et de miroirs de notre société cruelle.

Depuis des années, Cogan produit des disques acclamés par la critique, ce qui lui a valu de participer à des festivals en Europe et en Amérique du Nord, d’être en résidence en Italie et en France, et de se produire avec Mazzy Star et Grouper. Prolifique et expérimentale, elle a collaboré avec des artistes tels que Frazey Ford, Skeena Reece et les membres de Big Brave.

Ses performances offrent un antidote vital à l’aliénation dystopique de la vie moderne, attirant des publics de fans de folk, de gothique, de pop, d’expérimental, et même de noise et de punk, comme un étrange diagramme de Venn sonore et social.

ÉCOUTER

https://oracogan.bandcamp.com/album/formless

REGARDER

https://www.youtube.com/@oracogan

AIMER

https://www.instagram.com/oracogan/

———————————

Lundi 3 Juin 2024

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/1QcaMWTfn https://fb.me/e/1QcaMWTfn https://link.dice.fm/J57401fea636

Ora Cogan en concert au Supersonic Records !