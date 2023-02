Or et Brun – Bruno Clognier Place de l’Eglise Gurgy Gurgy Catégories d’Évènement: Gurgy

Yonne Gurgy Les anneaux et les cercles en trois dimensions sont les supports de la peinture que je présente. Ils me permettent de réaliser une osmose entre sculpture et peinture qui intrinsèquement liés, offriront une expression nouvelle, une expression efficiente, un atout formel : c’est ma quête artistique. +33 3 86 53 02 86 Place de l’Eglise Espace culturel de Gurgy Gurgy

