“Or” duo chorégraphique et sonore Musée petiet, 14 mai 2022 20:45, Limoux.

Nuit des musées “Or” duo chorégraphique et sonore Musée petiet Samedi 14 mai, 11h00, 17h00, 20h45 Entrée libre. Réservation fortement conseillée

Déambulation dansée et sonore créée à partir des œuvres et du lieu par Isabelle Leroy, chorégraphe et interprète et Bololipsum pour la musique de la Cie Portes sud.

Sortie de résidence pour les artistes de la Cie Portes sud Isabelle Leroy, chorégraphe et interprète et Bololipsum pour la musique. Création de la pièce “Or” autour de l’espace et des oeuvres, sur le thème de la lumière. Cette approche amène le public vers une perception différente du lieu “musée” ainsi que des collections, plus sensible et sensitive.

La forme déambulatoire oblige à limiter le nombre de spectateurs aux différentes prestations.

Exposition de peintures françaises datant de la seconde moitié du XIXème siècle et du début du XXème.

http://www.limoux.fr

Free entry Saturday 14 May, 11:00, 17:00, 20:45

Exhibition(Exposure) of French paintings(paints) dating the second half of the XIXth century and of the beginning of the XXth century. hearing impairment

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 11:00, 17:00, 20:45

Promenade du Tivoli BP 88, 11300, Limoux, Aude, Occitanie 11300 Limoux Occitanie