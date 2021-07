« Opus Vivum » – dégustation-spectacle Maison Jacques Copeau, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Pernand-Vergelesses.

« Opus Vivum » – dégustation-spectacle

Maison Jacques Copeau, le samedi 18 septembre à 18:30

« Opus Vivum » – dégustation-spectacle (à la Maison Jacques Copeau),(Buvette, petite restauration). **Samedi :** Horaires : 18h30 Opus Vinum est une invitation à la dégustation orchestrée par la Confrérie des Grumeuses d’or réunissant professionnels du vin et artistes qui ont en commun un amour inconditionnel pour le vin. Le spectacle proposé est un duo féminin : une sommelière, Sophie Jammet, et une metteure en scène, Céline Hilbich. Au sortir d’une période où les sens et le sens du partage ont été mis à rude épreuve, elles célébrent la vie et la force des liens sous forme d’une dégustation de quatre vins agrémentés d’escales poétiques et musicales. Quoi de plus naturel que de le faire en ouvrant une bonne bouteille et d’en chanter les louanges ? L’objectif est à la fois la libération de la parole du public dans un domaine où l’on est souvent timoré à l’idée de révéler ses sensations… Mais également la découverte de textes d’auteurs variés passionnés par ce breuvage. Pour le plaisir simple de se retrouver.

Pour plus de renseignements et les réservations obligatoires : maisonjacquescopeau@gmail.com / 03 80 22 17 01

Un rendez-vous avec des artistes qui ont un amour inconditionnel pour le vin

Maison Jacques Copeau 4 rue Jacques Copeau 21420 Pernand-Vergelesses Pernand-Vergelesses Côte-d’Or



