Opus – Trois deux un, Action ! Wisches Wisches Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wisches

Opus – Trois deux un, Action ! Wisches, 9 octobre 2022, Wisches. Opus – Trois deux un, Action !

58 Grand Rue Wisches Bas-Rhin

2022-10-09 17:00:00 – 2022-10-09 Wisches

Bas-Rhin Wisches EUR Venez découvrir le nouveau CONCERT de L’Ensemble Vocal Féminin Opus, consacré au CIN√âMA. Sous la direction de l’excellente Zivile Schmitt, vous reconna√Ætrez les musiques de vos films préférés et les mélodies qui ont marqué le 7ême art. Le délicat touché pianistique de Célia Schmitt et le tendre son du violon de Juliette Schmitt s’accorderont aux voix féminines pour en révéler toute la profondeur et l’harmonie. C’est le troisiême projet d’Opus, pétillant ensemble vocal créé en 2019, dont les chanteuses se retrouvent chaque semaine dans la bonne humeur pour des séances de travail exigeantes où leur cheffe de ch≈ìur les amêne à donner le meilleur d’elles-mêmes. +33 6 71 21 42 22 Wisches

dernière mise à jour : 2022-09-19 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Wisches Autres Lieu Wisches Adresse 58 Grand Rue Wisches Bas-Rhin Ville Wisches lieuville Wisches Departement Bas-Rhin

Wisches Wisches Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wisches/

Opus – Trois deux un, Action ! Wisches 2022-10-09 was last modified: by Opus – Trois deux un, Action ! Wisches Wisches 9 octobre 2022 58 Grand Rue Wisches Bas-Rhin Bas-Rhin Wisches

Wisches Bas-Rhin