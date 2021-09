Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Opus Roméo et Juliette Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 16 octobre 2021

Composé d'abord comme ballet, forme sous laquelle Prokofiev eut du mal à faire créer l'œuvre, Roméo et Juliette existe également en tant que suite symphonique. C'est cette version qu'interprète l'ONDIF pour un concert en famille. Particulièrement investis dans la transmission, les musiciens de l'Orchestre National d'Île-de-France proposent un concert Opus intégrant musique, narration et documentaire audiovisuel au Roméo et Juliette de Prokofiev. S'inspirant du dramaturge anglais comme bien d'autres avant ou après lui (Weber, Schumann, Rossini, Tchaïkovski, Chostakovitch, Kabalevsky…), Prokofiev compose en 1935 une œuvre capitale qui reflète ses préoccupations d'alors : « je recherche toujours la beauté dans la musique, et […] j'accorde une attention particulière à la mélodie que je considère comme l'élément primordial de mon œuvre. » Il la combine avec dextérité à une grande variété rythmique et à un travail orchestral de première catégorie.

