Opus 69 Gacé, 12 mai 2022, Gacé.

Opus 69 Gacé

2022-05-12 – 2022-05-12

Gacé Orne

Au croisement de la Maîtrise de Radio France et des néons des salles de gardes, A la frontière entre les Petits Chanteurs à la Croix de Bois et le Carnaval de Dunkerque, Pile au centre du milieu des Chœurs de l’Armée Rouge, Un poil juste à côté des Barbershop, Pas loin de la Close Harmony, Grivois, beaucoup, Classe, toujours, Enfin presque…Musique

En quatre années et 150 représentations, dont un passage mémorable aux Forges Royales, PMQ, l’élégance voQale a prouvé qu’on pouvait être drôle et pertinent quand on est des garçons et qu’on parle – qu’on chante – sexe, sexualités, plaisirs. D’où le désir ardent de nos sept chanteurs et de leur metteuse en scène Charlotte Gaccio de remettre le couvert pour un nouveau spectacle où le principe est de chanter l’amour a cappella dans sa version la plus crue.

Opus 69, c’est un peu les Beach Boys à Pigalle : un spectacle de fantaisistes tenant autant des Frères Jacques et de Zizi Jeanmaire que des Franglaises et des Monty Python, un cabaret où les tabous sont tabous, une performance vocale et chorégraphique toujours plus aboutie, surprenante, où nos sept chanteurs enchaînent les tubes jusqu’à un bouquet final des plus surprenants…

Au croisement de la Maîtrise de Radio France et des néons des salles de gardes, A la frontière entre les Petits Chanteurs à la Croix de Bois et le Carnaval de Dunkerque, Pile au centre du milieu des Chœurs de l’Armée Rouge, Un poil juste à côté des…

+33 2 33 67 85 54

Au croisement de la Maîtrise de Radio France et des néons des salles de gardes, A la frontière entre les Petits Chanteurs à la Croix de Bois et le Carnaval de Dunkerque, Pile au centre du milieu des Chœurs de l’Armée Rouge, Un poil juste à côté des Barbershop, Pas loin de la Close Harmony, Grivois, beaucoup, Classe, toujours, Enfin presque…Musique

En quatre années et 150 représentations, dont un passage mémorable aux Forges Royales, PMQ, l’élégance voQale a prouvé qu’on pouvait être drôle et pertinent quand on est des garçons et qu’on parle – qu’on chante – sexe, sexualités, plaisirs. D’où le désir ardent de nos sept chanteurs et de leur metteuse en scène Charlotte Gaccio de remettre le couvert pour un nouveau spectacle où le principe est de chanter l’amour a cappella dans sa version la plus crue.

Opus 69, c’est un peu les Beach Boys à Pigalle : un spectacle de fantaisistes tenant autant des Frères Jacques et de Zizi Jeanmaire que des Franglaises et des Monty Python, un cabaret où les tabous sont tabous, une performance vocale et chorégraphique toujours plus aboutie, surprenante, où nos sept chanteurs enchaînent les tubes jusqu’à un bouquet final des plus surprenants…

Gacé

dernière mise à jour : 2022-03-10 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault