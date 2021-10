Opus 1 Théâtre de Thalie, 5 décembre 2021, Montaigu-Vendée.

Opus 1

Théâtre de Thalie, le dimanche 5 décembre à 16:00

**EN FAMILLE à partir de 5 ans** Le plus burlesque et le plus déjanté des trio de music-hall débarque avec la ferme intention de nous présenter des numéros de haute voltige et des performances hallucinantes. Ces clowns des temps modernes font du ratage et de l’approximation un art à part entière et l’essence de leurs performances. Faisant de l’improbable un idéal, repoussant sans cesse les limites de l’absurde, Les Mangeurs de Lapin nous propulsent sans ménagement dans la quatrième dimension de la loufoquerie, là où tout devient possible. Il faut être virtuose pour réussir à se prendre aussi parfaitement les pieds dans le tapis en revisitant de manière aussi décalée et potache les standards du music-hall. Le talent finit par percer sous le masque et les Mangeurs de Lapin se révèlent d’authentiques virtuoses du rire et de l’absurde. _Écrit et interprété par : Dominic Baird-Smith, Jean-Philippe Buzaud, Sigrid La Chapelle_ _Mise en scène : Alain Gautré Musique live : Jorge Migoya Création lumière : Quentin Regnier_ _Costumes : Julie Calange, Véronique Vigneron, Haruka Nagaï_ _Scénographie : Sigrid La Chapelle Bottier : Maison Clairvoy_

Normal : 17 € Réduit : 13 € Abonné adulte : 14 € Abonné jeune : 13 € Tarif – de 16 ans : 6 €

Les Mangeurs de Lapin présentent “Opus 1”, et plongent le spectateur dans un univers irrésistible et drôle, d’un comique placé sous le signe de l’absurde et du non-sens.

Théâtre de Thalie Esplanade de Verdun, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée Montaigu Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T16:00:00 2021-12-05T17:00:00