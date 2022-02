Optique Nice 2022 Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Optique Nice 2022 Nice, 4 juillet 2022, Nice. Optique Nice 2022 Château Valrose 28 Av. Valrose Nice

2022-07-04 – 2022-07-08 Château Valrose 28 Av. Valrose

Nice Alpes-Maritimes le plus grand congrès international francophone



Du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2021, Nice sera la vitrine du congrès phare de la Société Française d’Optique (SFO).

Le congrès s’articulera autour de conférences plénières. https://www.sfoptique.org/pages/congres-optique/optique-nice-2022/ Château Valrose 28 Av. Valrose Nice

dernière mise à jour : 2021-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Château Valrose 28 Av. Valrose Ville Nice lieuville Château Valrose 28 Av. Valrose Nice Departement Alpes-Maritimes

Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

Optique Nice 2022 Nice 2022-07-04 was last modified: by Optique Nice 2022 Nice Nice 4 juillet 2022 Alpes-Maritimes Nice

Nice Alpes-Maritimes