Laxou Village by CA Lorraine Laxou, Meurthe-et-Moselle Option Innovation Village by CA Lorraine Laxou Catégories d’évènement: Laxou

Meurthe-et-Moselle

Option Innovation Village by CA Lorraine, 12 octobre 2021, Laxou. Option Innovation

du mardi 12 octobre au jeudi 14 octobre à Village by CA Lorraine Gratuit, sur inscription

Venez découvrir les métiers de l’innovation au Village by CA Lorraine en présence de l’équipe Epitech ! Village by CA Lorraine 1 Rue de la Vologne, 54520 Laxou Laxou Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-12T13:30:00 2021-10-12T15:00:00;2021-10-12T15:30:00 2021-10-12T17:00:00;2021-10-14T13:30:00 2021-10-14T15:00:00;2021-10-14T15:30:00 2021-10-14T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Laxou, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Village by CA Lorraine Adresse 1 Rue de la Vologne, 54520 Laxou Ville Laxou lieuville Village by CA Lorraine Laxou