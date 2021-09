Option Innovation Partout en france, 11 octobre 2021, Paris.

Option Innovation

du lundi 11 octobre au vendredi 15 octobre à Partout en france

Chaque année Option Innovation permet à plus de 20 000 jeunes en France métropolitaine, en outre-mer et dans plusieurs établissements francophones à travers le monde de découvrir des lieux d’innovation, des entreprises innovantes, des profils d’entrepreneurs et des métiers, peu, voire pas connus à fort potentiel de recrutement. Durant 4 jours, les jeunes sont invités à se rendre avec leurs enseignants dans plus de 400 lieux innovants (incubateurs, pépinières d’entreprises, accélérateurs, fablabs, espaces de coworking, tiers lieux, startups, écoles avec un incubateur, PME et ETI) ou depuis leur salle de classe ; pour vivre des rencontres interactives, assister à des démonstrations et participer à des ateliers pratiques. La 7e édition aura lieu du 11 au 15 octobre 2021 en France métropolitaine et dans les pays francophones à l’étranger, mais aussi une semaine avant, du 4 au 8 octobre 2021 dans les Outre-Mer.

Gratuit, sur inscription

Option Innovation est l’événement de la rentrée à destination des collégiens et lycéens. La 7e édition a lieu du 11 au 15 octobre en métropole et les pays francophones et du 4 au 8 en Outre-Mer.

Partout en france 157 Boulevard Macdonald 75019 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-11T09:00:00 2021-10-11T17:00:00;2021-10-12T09:00:00 2021-10-12T17:00:00;2021-10-14T09:00:00 2021-10-14T17:00:00;2021-10-15T09:00:00 2021-10-15T17:00:00