Option atelier pochoir au Shakirail Shakirail Paris Catégorie d’évènement: Paris

Option atelier pochoir au Shakirail Shakirail, 30 avril 2022, Paris. Option atelier pochoir au Shakirail

Shakirail, le samedi 30 avril à 14:00

Munissez-vous absolument d’un cutter et n’hésitez pas récupérer des supports papiers cartonnés/cartons à découper! Création de pochoirs pour le Carnaval ! Shakirail Rue riquet Paris 75018 Paris Quartier de la Chapelle Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Shakirail Adresse Rue riquet Paris 75018 Ville Paris lieuville Shakirail Paris Departement Paris

Shakirail Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Option atelier pochoir au Shakirail Shakirail 2022-04-30 was last modified: by Option atelier pochoir au Shakirail Shakirail Shakirail 30 avril 2022 Paris Shakirail Paris

Paris Paris