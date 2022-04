Optimisez votre référencement local pour être trouvé dans votre zone de chalandise ! SQY Cub Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Yvelines

Optimisez votre référencement local pour être trouvé dans votre zone de chalandise !

du lundi 23 mai au lundi 30 mai à SQY Cub

du lundi 23 mai au lundi 30 mai à SQY Cub

Artisans, commerçants, TPE, PME… Votre entreprise a plus de 2 ans et réalise un CA supérieur à 15 000 € ? Bénéficiez de 2 sessions de coaching pour maximiser votre référencement sur les moteurs de recherche, avec le programme « Tous En Ligne Maintenant ».

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Animé par Mickaël Vigreux, AFNIC SQY Cub 3 avenue du centre, Guyancourt Guyancourt Yvelines

