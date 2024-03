Optimisez votre candidature Internationale EF Education First Paris, jeudi 21 mars 2024.

Optimisez votre candidature Internationale Optimisez votre candidature à l’international ! Ateliers, conférence et job dating Jeudi 21 mars, 17h00 EF Education First

17h00 : Ateliers vente & Role play

Ateliers CV en anglais

18h00 : Présenttaion d’EF et des postes

18h15 : Job dating : jobs d’été, postes commerciau CDD & CDI, alternance, saisonnier, stages, accompagnateurs

19h00 : Cocktail networking

EF Education First 5 avenue de Provence 75009 Paris

CV en anglais stage international

