Maison internationale des associations, le jeudi 24 février à 18:15

Sonya MARTIN PFISTER de l’association [**Booster Bridge**](http://www.booster-bridge.com/fr), et organisatrice de la formation « [**GESTION ASSOCIATIVE 370°**](https://fmpformation.com/formations-diplomantes/gestion-associative-370/) » animera cette Rencontre portant sur les différentes dimensions du fonctionnement d’une association ou d’une ONG. Entrée 20 frs entièrement versés à cette association. Possibilité d’acheter la dernière version du guide : [** »COMMENT GÉRER AVEC SUCCÈS VOTRE ORGANISATION SOCIALE OU CULTURELLE ! »**](https://arcanum-stiftung.ch/fr/comment-gerer-avec-succes-votre-organisation-sociale-ou-culturelle/) . Inscription obligatoire sur **[inscriptions@mia-ge.ch](mailto:inscriptions@mia-ge.ch)**

20 frs à payer sur place

Quels sont les éléments importants dans la gestion d'organisations à but non lucratif ? Maison internationale des associations Rue des Savoises 15, 1205 Genève

2022-02-24T18:15:00 2022-02-24T20:00:00

