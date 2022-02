Optimiser votre temps pour en gagner : les règles d’or SQY Cub, 12 avril 2022, Guyancourt.

Optimiser votre temps pour en gagner : les règles d’or

SQY Cub, le mardi 12 avril à 09:00

Les grands principes pour optimiser votre temps et hiérarchiser vos actions En qualité de dirigeant vous devez être productif et efficient, savoir définir des objectifs clairs et vous y tenir. Une mauvaise gestion de votre temps, une procrastination systématique, une organisation défaillante et c’est tout l’édifice qui tremble… Découvrez au cours de cette conférence comment et pourquoi analyser votre temps, anticiper et prioriser vos objectifs (_un deuxième atelier au mois de mai vous permettra de mettre en pratique les conseils de notre intervenante_).

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Animé par Céline Redhon, Business Coach – Coachinelle

SQY Cub 3 avenue du centre, Guyancourt Guyancourt Yvelines



