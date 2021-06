Montigny-le-Bretonneux Webinaire SQY Cub Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Optimiser sa démarche commerciale Webinaire SQY Cub Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines

Optimiser sa démarche commerciale Webinaire SQY Cub, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Montigny-le-Bretonneux. Optimiser sa démarche commerciale

du lundi 5 juillet au mardi 6 juillet à Webinaire SQY Cub

Valider votre positionnement de marque, définir les objectifs de prospection, réaliser votre plan d’actions commerciales, créer votre pitch de présentation. Utiliser les étapes de la vente : accueil du besoin, reformulation, argumentation, objection, conclusion. Cas pratiques. _Formations à distance, prises en charge par SQY et l’Union Européenne_ _Publics prioritaires : demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, jeunes de moins de 26 ans, inactifs (congés parentaux, hommes/femmes au foyer…) habitant sur l’une des 12 communes de St-Quentin-en-Yvelines_

Participation gratuite – Inscription obligatoire soumise à validation

Animée par Arnaud Ruiz de Conejo – Agence Rocket Webinaire SQY Cub 3, avenue du centre guyancourt Montigny-le-Bretonneux Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-05T09:00:00 2021-07-05T17:00:00;2021-07-06T09:00:00 2021-07-06T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Étiquettes évènement : Autres Lieu Webinaire SQY Cub Adresse 3, avenue du centre guyancourt Ville Montigny-le-Bretonneux lieuville Webinaire SQY Cub Montigny-le-Bretonneux