Optimisation énergétique de vos sites et diminution de l’empreinte écologique de vos entreprises Online, 12 mars 2021-12 mars 2021, Paris.

du vendredi 12 mars au vendredi 2 avril à Online

Ce format 100% digital vise à investiguer un grand thème en 4 épisodes de 30 minutes dans lesquels nous invitons notre écosystème de start-up et partenaires à venir partager avec vous leurs expériences et expertises

Après une première saison autour des nouveaux modèles de gestion du travail, nous partons maintenant à la recherche d’idées et de solutions concrètes en termes de RSE et d’empreinte écologique des entreprises

Sur vous donne donc rendez-vous tous les vendredis à 11h en direct sur notre page Linkedin du 12 mars au 2 avril.

* EPISODE #1 – Découvrir et s’inspirer des solutions Green Tech des start-up du Village par CA Nord de France

– Vendredi 12 mars de 11h à 11h30

– Quentin OUSTELANDT (Energic), Alexi HERVE (Espaciel), Josse Le Blan (PowerOfMoss), Quentin DUBRULLE (Unéole)

* EPISODE #2 – Optimisation énergétique de vos sites et diminution de l’empreinte écologique de vos entreprises

– Vendredi 19 mars de 11h à 11h45

– Gérald COTINAUT, Directeur EDF Commerce Hauts de France et Haute Normandie et François NEPVEU, Ingénieur, CEA Tech

* EPISODE #3 – Frugalité numérique et Green IT : commentaire limiter l’impact écologique de vos infrastructures web ?

– Vendredi 26 mars de 11h à 11h30

– Clément RAINSARD, Co-Fondateur de Lota.Cloud

* EPISODE #4 – Eqiom, témoignages autour de la mise en place d’une réflexion et d’une action responsables sur l’empreinte écologique d’un acteur majeur des matériaux de construction

– Vendredi 2 avril de 11h à 11h30

– EQIOM

Sur inscription

Le Forum des solutions revient avec une deuxième saison

Online web Paris Paris 13e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-12T11:30:00 2021-03-12T12:00:00;2021-03-19T11:00:00 2021-03-19T12:00:00;2021-03-26T11:00:00 2021-03-26T11:30:00;2021-04-02T11:00:00 2021-04-02T11:30:00