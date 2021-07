Opticirque, Cie Longshow, à partir de 6 ans Jardins d’Éole, 13 août 2021-13 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 13 août 2021

de 16h à 17h

gratuit

Dans cette création solo, à travers ses propres chimères et fantasmes Nicolas Longuechaud retrace et partage avec le spectateur l’histoire singulière d’un cirque, SON cirque. Fait de mémoire collective et inspiré d’histoires plus ou moins vraies, pour le personnage de la pièce tout se mélange un peu.

Dans un univers empruntant tant au cirque qu’au cabaret et au monde forain, Nicolas endosse différents rôles. Il réinvente la figure du lanceur

de couteau, du dompteur et des “freaks” chers à Todd Browning. L’homme fort pour qui le métal le plus dur n’est que guimauve nous montrera les propriétés cinétiques des demi cercles. Le vendeur de popcorn décuplera ses mains. La question n’est pas de savoir combien de balles il manipule, mais combien cet étrange personnage possède de mains.

À la frontière entre manipulations graphiques et hypnotiques, mime magie nouvelle et montreurs de curiosités, ce spectacle ouvre la porte d’un univers singulier et onirique.

Spectacles -> Cirque / Art de la Rue

Jardins d’Éole 56 rue d’Aubervilliers Paris 75018

2, 5, 7 : Stalingrad (377m) 12 : Marx Dormoy (534m)



Contact :Piecee à emporter piecesaemporter@gmail.com http://piecesaemporter.com/ https://www.facebook.com/Pi%C3%A8ces-%C3%A0-emporter

Spectacles -> Cirque / Art de la Rue Ados;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

