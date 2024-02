Opportunités de recrutement dans le Nucléaire en Normandie Rouen Rouen, vendredi 9 février 2024.

Début : 2024-02-09T14:00:00+01:00 – 2024-02-09T15:30:00+01:00

Fin : 2024-02-09T14:00:00+01:00 – 2024-02-09T15:30:00+01:00

Dans le cadre de la semaine nationale du Nucléaire, votre agence France Travail (ex Pôle Emploi) de Rouen Aubette vous propose de participer à un Webinaire consacré à la présentation des métiers et des recrutements à venir dans la filière Nucléaire sur notre région.

Les thèmes suivant seront abordés:

➡️ Présentation de la filière nucléaire, des entreprises principales et des sous-traitants en lien avec le secteur.

➡️ Présentation des voies d’accès et des événements vous permettant de rencontrer les recruteurs.

➡️ Présentation des métiers liés au secteur du nucléaire (construction, production d’électricité, logistique, maintenance, sûreté et surveillance,… )

➡️ Intervenants directs, secteurs connexes (nettoyage, sécurité,… ) mais aussi génie civil avec les opportunités liées à la création des 2 EPR de Penly.

Dès maintenant, inscrivez-vous !

