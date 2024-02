Opportunité d’alternance ! Webinaire d’information le 05/03 : Bac +2 «Gestionnaire de PME durable» en 1 an ! Lyon Lyon, mardi 5 mars 2024.

Opportunité d’alternance ! Webinaire d’information le 05/03 : Bac +2 «Gestionnaire de PME durable» en 1 an ! Notre école, située dans le 8ème arrondissement de Lyon, lance son 2ème parcours de formation en alternance dédié au métier de « Gestionnaire de PME durable » soit en contrat d’apprentissage pour … Mardi 5 mars, 14h00 Lyon

Notre école, située dans le 8ème arrondissement de Lyon, lance son 2ème parcours de formation en alternance dédié au métier de « Gestionnaire de PME durable » soit en contrat d’apprentissage pour des candidats de moins de 30 ans, soit en contrat de professionnalisation pour les plus de 30 ans, soit en formation initiale continue dans le cadre de reconversions professionnelles dans ces nouveaux métiers porteurs de sens.

L’objectif pour les candidats est d’atteindre un premier niveau afin de se familiariser avec les enjeux de la transition environnementale et de devenir des acteurs proactifs dans ce domaine. Cette formation constitue un moyen pour eux d’occuper un poste porteur de sens et de développer une palette diversifiée de compétences allant des compétences métiers en management/ressources humaines, commerce et comptabilité aux compétences environnementales primordiales pour l’avenir des entreprises.

Webinaire d’information à destination des demandeurs d’emplois

Pour plus d’informations sur la formation : https://climatefactory.fr/gestionnaire-pme-durable/ ou contactez contact@climatefactory.fr

Pour participer au webinaire rendez-vous le 05/03 à 14h00 et connectez-vous sur le lien URL

