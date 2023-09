Oppidum et musée archéologique d’Ensérune Oppidum et musée archéologique d’Ensérune Nissan-lez-Enserune, 15 septembre 2023, Nissan-lez-Enserune.

L’oppidum d’Ensérune est une cité celtique fortifiée, créée vers 575 avant J.-C. Elle a vu, au fil des siècles, le passage des ibères, des grecs, des puniques, des étrusques et des romains.

Les recherches archéologiques menées depuis plus d’un siècle ont révélé son importance en tant que carrefour des civilisations. Fort de sa longévité, le site conserve les traces des évolutions architecturales qui se sont produites au cours de cette période.

Du bâti construit en terre crue à la brique romaine, en passant par le moellon en grand appareil, le visiteur peut découvrir la richesse des matériaux et des formes de ces techniques.

Au carrefour des civilisations, l'Oppidum d'Ensérune atteste une occupation dès le VIe siècle avant notre ère. Cette ancienne cité fortifiée d'origine celtique a été mise au jour à la fin du XIXe siècle. Les objets qui y furent découverts témoignent des influences grecques, ibériques, étrusques et romaines et des échanges commerciaux qui s'y sont déroulés au cours du temps.

