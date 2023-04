Au coeur de la cité antique d’Ensérune Oppidum et musée archéologique d’Ensérune, 13 mai 2023, Nissan-lez-Enserune.

Au coeur de la cité antique d’Ensérune Samedi 13 mai, 17h00 Oppidum et musée archéologique d’Ensérune Entrée libre. Dernier accès à 20h !

Venez découvrir la cité antique d’Ensérune le temps d’une soirée !

Juchée sur une colline au cœur de la plaine du Languedoc, l’oppidum d’Ensérune offre un panorama exceptionnel vers les Cévennes, la Montagne noire, les Pyrénées et la Méditerranée. Cité celtique fortifiée créé vers 575 avant J.-C., elle voit au fil des siècles le passage des Ibères, des Grecs, des Puniques, des Etrusques et des Romains. Les recherches archéologiques menées depuis plus d’un siècle ont révélé l’importance de ce site au carrefour des civilisations. Site d’intérêt national, le Centre des monuments nationaux qui en a la charge s’est engagé dans la sauvegarde de ses vestiges et de sa biodiversité.

Les deux hectares préservés vous permettent d’arpenter le coeur de la cité antique. Le parcours vous fera découvrir ses remparts, les différents habitats et quartiers de celle-ci ; le tout entouré d’ une faune et d’une flore riches qui ne manquera pas de surprendre et de fasciner l’observateur averti comme le marcheur débutant ou le badaud !

Oppidum et musée archéologique d'Ensérune oppidum Nissan-lez-Ensérune Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie 0467326035 https://www.enserune.fr https://www.facebook.com/oppidum.enserune/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T17:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

© Rémi Marion – Centre des monuments nationaux