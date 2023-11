Contes et Histoires Oppidum et musée archéologique d’Ensérune Contes et Histoires Oppidum et musée archéologique d’Ensérune, 23 décembre 2023, . Contes et Histoires Samedi 23 décembre, 10h30 Oppidum et musée archéologique d’Ensérune Oppidum et musée archéologique d’Ensérune Site archéologique d’Ensérune 34440 Nissan-lez-Ensérune 04 67 32 60 35 https://www.enserune.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-23T10:30:00+01:00 – 2023-12-23T17:30:00+01:00

2023-12-23T10:30:00+01:00 – 2023-12-23T17:30:00+01:00 Détails Autres Lieu Oppidum et musée archéologique d'Ensérune Adresse Site archéologique d'Ensérune 34440 Nissan-lez-Ensérune Age min 6 Age max 77 Lieu Ville Oppidum et musée archéologique d'Ensérune latitude longitude 43.3103;3.1152

Oppidum et musée archéologique d'Ensérune https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//