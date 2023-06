Découvrez les trésors archéologiques du Mont Ergé : visite d’un chantier de fouilles guidé par la DRAC-SRA Oppidum de Montsérié Montsérié, 16 septembre 2023, Montsérié.

Découvrez les trésors archéologiques du Mont Ergé : visite d'un chantier de fouilles guidé par la DRAC-SRA Samedi 16 septembre, 14h00

Plongez-vous dans l’histoire riche du Mont Ergé lors d’une visite passionnante d’un chantier de fouilles, organisée par la DRAC-SRA. Ce site nous rappelle la présence des premières peuplades ayant trouvé refuge dans cette région, ainsi que l’influence des romains et de leurs divinités, entrelacées avec les croyances de nos ancêtres primitifs.

Dominant le village, vous découvrirez un camp retranché orné de tumuli, de cavernes funéraires et de vestiges d’habitations primitives. L’oppidum qui surplombe le village, perché à 750 mètres d’altitude, s’étend sur une circonférence de pas moins de 2000 mètres. Bien que certains dolmens aient disparu ou soient en ruine, vous pourrez encore observer une caverne funéraire sous un petit tumulus, l’emplacement du village (fonds de cabanes), les levées de terre bordant l’oppidum ainsi que les vestiges des remparts.

Parmi les trésors mis au jour, un petit masque en tôle de bronze se distingue comme un véritable chef-d’œuvre, réalisé par repoussé. Sa datation, sujette à controverse, est estimée au IIIe siècle avant J.-C.

Un musée adjacent à l’église, offrant une entrée libre, abrite de nombreux objets découverts sur le site, couvrant une période allant du Néolithique au Moyen Âge. Vous pourrez également découvrir la collection numérique des autels votifs connus ainsi que divers objets dispersés dans d’autres musées ou collections privées.

Cette visite vous permettra de plonger dans l’histoire fascinante du Mont Ergé et de comprendre l’importance de ces découvertes archéologiques pour notre compréhension du passé.

Le Mont Ergé est un lieu qui réveille les souvenirs des premières peuplades ayant élu domicile dans cette région, ainsi que de la présence des romains et de leurs divinités, entremêlées avec celles de nos ancêtres primitifs.

Site protohistorique et gallo-romain, le sanctuaire se situait sur l'oppidum du village, dans la forêt où des autels votifs, des pièces en terre cuite, en bronze et en fer ainsi qu'un petit masque de bronze ont été découverts en 1839. Le local d'exposition attenant à l'église, ouvert en permanence, détient des objets découverts sur les lieux.

Site protohistorique et gallo-romain, le sanctuaire se situait sur l’oppidum du village, dans la forêt où des autels votifs, des pièces en terre cuite, en bronze et en fer ainsi qu’un petit masque de bronze ont été découverts en 1839. Le local d’exposition attenant à l’église, ouvert en permanence, détient des objets découverts sur les lieux.

Le site archéologique de Montsérié reste difficile à appréhender, faute de fouilles et de recherches scientifiques approfondies. Il demeure enveloppé de mystères que le temps aura du mal à élucider.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

