Promenade autour des plantes sauvages comestibles et médicinales Oppidum de la Quille Le Puy-Sainte-Réparade, 22 octobre 2023, Le Puy-Sainte-Réparade.

Le Puy-Sainte-Réparade,Bouches-du-Rhône

En plus d’une vue imprenable sur la Sainte-Victoire, l’oppidum de la Quille offre une balade riche en plantes comestibles et médicinales provençales que nous apprendrons à reconnaître et à utiliser..

2023-10-22 10:00:00 fin : 2023-10-22 12:00:00. EUR.

Oppidum de la Quille

Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In addition to a breathtaking view of Sainte-Victoire, the oppidum de la Quille offers a walk rich in Provencal edible and medicinal plants, which we’ll learn to recognize and use.

Además de una impresionante vista de la cordillera Sainte-Victoire, el oppidum de la Quille ofrece un paseo rico en plantas comestibles y medicinales provenzales que aprenderemos a reconocer y utilizar.

Neben einem atemberaubenden Blick auf Sainte-Victoire bietet das Oppidum de la Quille einen Spaziergang, der reich an essbaren und medizinischen Pflanzen der Provence ist, die wir zu erkennen und zu verwenden lernen.

