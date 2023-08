16ème salon vins et fromages Oppidum Champagnole Catégories d’Évènement: Champagnole

Jura 16ème salon vins et fromages Oppidum Champagnole, 14 octobre 2023, Champagnole. Champagnole,Jura .

2023-10-14 fin : 2023-10-14 21:00:00. EUR.

Oppidum Rue de l’Égalité

Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-08-28 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA Détails Catégories d’Évènement: Champagnole, Jura Autres Lieu Oppidum Adresse Oppidum Rue de l'Égalité Ville Champagnole Departement Jura Lieu Ville Oppidum Champagnole latitude longitude 46.746091;5.905725

Oppidum Champagnole Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champagnole/