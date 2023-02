OPPB : Sons et Brioches Théâtre Saint Louis Pau Catégories d’Évènement: Pau

10 EUR Hervé Suhubiette.

La tête dans le sac, d’après le livre de Marjorie Pourchet aux éditions du Rouergue. (Co-commande OPPB-La Lauzeta)

C’est l’histoire d’Adèle, une fille très timide. Quand elle sort de chez elle, elle se cache la tête dans son sac à main. Adèle travaille dans une usine qui fabrique des canards en plastique. Au travail, elle n’enlève pas son sac, elle attend le soir d’arriver chez elle. Elle aime bien se promener quand il y a du vent et que son sac se gonfle. Un jour, Adèle a attendu, mais il n’y a pas eu de vent. Elle s’est mise à pleurer dans son sac, et là, il s’est passé quelque chose d’extraordinaire…

Les concerts »Sons et Brioches » sont des rendez-vous musicaux à vivre en famille, programmés 2 fois dans la saison de l’OPPB. Ces spectacles musicaux font souvent l’objet de commandes à des compositeurs spécialisés dans les programmes jeunesse. Hervé Suhubiette.

