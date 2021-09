Pau Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques OPPB Sons & Brioches Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

OPPB Sons & Brioches Pau, 18 septembre 2021, Pau. OPPB Sons & Brioches 2021-09-18 – 2021-09-18 Théâtre saint Louis Rue Saint Louis

Pau Pyrénées-Atlantiques Des fables de La Fontaine [commande & création OPPB]

Hervé Suhubiette, musique

Jean Manifacier, récitant

Julia Deit-Ferrand, mezzo-soprano

Orchestre de Pau Pays de Béarn

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse Théâtre saint Louis Rue Saint Louis Ville Pau lieuville 43.29516#-0.37048