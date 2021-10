OPPB Saison Symphonique : Marie-Ange Nguci – Chloe van Soeterstede Pau, 3 décembre 2021, Pau.

OPPB Saison Symphonique : Marie-Ange Nguci – Chloe van Soeterstede Palais Beaumont Allée Alfred de Musset Pau

2021-12-03 – 2021-12-03 Palais Beaumont Allée Alfred de Musset

Pau Pyrénées-Atlantiques

13 13 EUR Marie-Ange Nguci, Piano

Chloé van Soeterstede, Direction

CHOPIN : Concerto pour piano n°1

BRAHMS : Symphonie n°3

Chloé van Soeterstede attire depuis quelques temps l’attention des orchestres du monde entier pour sa création musicale intuitive, sensible et expressive et sa présence charmante et dynamique(…)

Caroline Doutre

Palais Beaumont Allée Alfred de Musset Pau

