OPPB Saison Symphonique : Baptiste Trotignon, 24 juin 2022, .

OPPB Saison Symphonique : Baptiste Trotignon

2022-06-24 – 2022-06-24

10 10 EUR Rencontre avant concert à 19h

Baptiste Trotignon, Piano

Fayçal Karoui, Direction

BERNSTEIN : Divertimento

GERSCHWIN : Rhapsody in blue

BERNSTEIN :

On the town

West side story, symphonic dances

…

Rencontre avant concert à 19h

Baptiste Trotignon, Piano

Fayçal Karoui, Direction

BERNSTEIN : Divertimento

GERSCHWIN : Rhapsody in blue

BERNSTEIN :

On the town

West side story, symphonic dances

…

Rencontre avant concert à 19h

Baptiste Trotignon, Piano

Fayçal Karoui, Direction

BERNSTEIN : Divertimento

GERSCHWIN : Rhapsody in blue

BERNSTEIN :

On the town

West side story, symphonic dances

…

dernière mise à jour : 2022-01-02 par