OPPB Musique de Chambre : Oh my love ! Pau, 16 janvier 2022, Pau.

OPPB Musique de Chambre : Oh my love ! Théâtre de Saint Louis Rue Saint Louis Pau

2022-01-16 15:30:00 – 2022-01-16 Théâtre de Saint Louis Rue Saint Louis

Pau Pyrénées-Atlantiques Pau Pyrénées-Atlantiques

26 26 EUR Rencontre avant concert à 14h30.

Oh my love !

Chansons d’amour pour chanteurs

et harmonie de chambre

Emmanuel Bénèche, cor

Alban Darche, saxophone

Thomas Saulet, flûte

Nicolas Fargeix, clarinette

Rodolph Pouechbroussous, trompette

Pierre-Yves Le Masne, cor

Jérémie Dufort, tuba

Alexis Thérain, guitare

Meivelyan Jacquot, percussions

L’amour est certainement le sentiment qui a le plus inspiré les poètes et les compositeurs.

C’est celui par lequel une oeuvre s’éclaire. Sans restrictions de style, on le retrouve dans la musique classique, la musique traditionnelle, les chansons populaires, le jazz, les comédies musicales…

+33 5 59 98 65 90

Alban Darche

Théâtre de Saint Louis Rue Saint Louis Pau

