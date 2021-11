OPPB Musique de Chambre : Ensemble Contraste Pau, 12 décembre 2021, Pau.

OPPB Musique de Chambre : Ensemble Contraste Théâtre de Saint Louis Rue Saint Louis Pau

2021-12-12 15:30:00 – 2021-12-12 Théâtre de Saint Louis Rue Saint Louis

Pau Pyrénées-Atlantiques

10 10 EUR Rencontre avant concert 14h30

Ensemble Contraste

Berlioz : Les nuits d’été

Fauré : La bonne chanson

Karine Deshayes, soprano

Arnaud Thorette, violon et alto

Hugues Borsarello, violon

Johan Farjot, piano

Antoine Pierlot, violoncelle

Que se passe-t-il lorsque la musique savante rencontre la musique populaire ?

Il en résulte un savoureux contraste du nom de cet ensemble créé en 2000 et composé d’artistes classiques virtuoses, diplômés de grandes institutions et de concours internationaux prestigieux.

Décomplexer la musique classique, mélanger les genres et provoquer la surprise lors de concerts inédits, voilà bien la nature profonde de cette formation musicale. (…)

Rencontre avant concert 14h30

Ensemble Contraste

Berlioz : Les nuits d’été

Fauré : La bonne chanson

Karine Deshayes, soprano

Arnaud Thorette, violon et alto

Hugues Borsarello, violon

Johan Farjot, piano

Antoine Pierlot, violoncelle

Que se passe-t-il lorsque la musique savante rencontre la musique populaire ?

Il en résulte un savoureux contraste du nom de cet ensemble créé en 2000 et composé d’artistes classiques virtuoses, diplômés de grandes institutions et de concours internationaux prestigieux.

Décomplexer la musique classique, mélanger les genres et provoquer la surprise lors de concerts inédits, voilà bien la nature profonde de cette formation musicale. (…)

Rencontre avant concert 14h30

Ensemble Contraste

Berlioz : Les nuits d’été

Fauré : La bonne chanson

Karine Deshayes, soprano

Arnaud Thorette, violon et alto

Hugues Borsarello, violon

Johan Farjot, piano

Antoine Pierlot, violoncelle

Que se passe-t-il lorsque la musique savante rencontre la musique populaire ?

Il en résulte un savoureux contraste du nom de cet ensemble créé en 2000 et composé d’artistes classiques virtuoses, diplômés de grandes institutions et de concours internationaux prestigieux.

Décomplexer la musique classique, mélanger les genres et provoquer la surprise lors de concerts inédits, voilà bien la nature profonde de cette formation musicale. (…)

Oppb

Théâtre de Saint Louis Rue Saint Louis Pau

dernière mise à jour : 2021-11-23 par