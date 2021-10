Pau Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques OPPB Concert du Nouvel an Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

OPPB Concert du Nouvel an Pau, 8 janvier 2022, Pau. OPPB Concert du Nouvel an 2022-01-08 17:00:00 – 2022-01-08 Palais Beaumont Allée Alfred de Musset

Pau Pyrénées-Atlantiques Pau 12 12 EUR Orchestre de Pau Pays de Béarn

Chœur OPPB – Direction, Pascale Verdier

Avec la participation de l’orchestre de jeunes El Camino

Direction, Fayçal Karoui

Un moment de plaisir musical à partager tous ensemble pour commencer l’année dans le plaisir et la joie ! Orchestre de Pau Pays de Béarn

Un moment de plaisir musical à partager tous ensemble pour commencer l’année dans le plaisir et la joie ! Orchestre de Pau Pays de Béarn

