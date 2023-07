Exposition peintures à l’acrylique et collages O’Potager du Bois Paris Catégorie d’Évènement: Paris Exposition peintures à l’acrylique et collages O’Potager du Bois Paris, 24 juillet 2023, Paris. Exposition peintures à l’acrylique et collages 24 juillet – 10 août O’Potager du Bois Entrée libre et gratuite A l’occasion des Jardins Ouverts 2023, nous accueillons sur notre parcelle maraîchère les oeuvres de Marine GAY : peintures acryliques, collages, sur support bois et papier.

Venez découvir oiseaux de nos villes dans une nature flamboyante, paysages et oeuvres abstraites.

De 24 juillet au 10 août (du lundi au jeudi de 13h30 à 16h) à la Ferme de Paris, 1 route du Pesage 75012 Paris O’Potager du Bois 1 route du Pesage, 75012 Paris Paris 75012 Quartier de Picpus Île-de-France 06 25 41 73 04 https://www.interface-formation.net https://www.facebook.com/people/O-Potager-du-Bois/100087208013508/ Parcelle agroécologique et solidaire en plein bois de Vincennes Accès par la Ferme de Paris suivant leurs horaires d’ouverture Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T13:30:00+02:00 – 2023-07-24T16:00:00+02:00

