Alfortville Médiathèque Simone Weil Alfortville, île de France OPLINEPRIZE INTERNATIONAL 2021 « DISRUPTIVE ART » Médiathèque Simone Weil Alfortville Catégories d’évènement: Alfortville

île de France

OPLINEPRIZE INTERNATIONAL 2021 « DISRUPTIVE ART » Médiathèque Simone Weil, 2 octobre 2021, Alfortville. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 17h à 0h

gratuit

Lancement de la 13ème édition OPLINEPRIZE Projection des 12 vidéos des artistes nominés et lancement des votes en ligne. OPLINEPRIZE 2021 DISRUPTIVE ART OPLINEPRIZE s’implique dans une synergie culturelle avec de grands centres d’art contemporain et des artistes engagés dans un devoir de transmission afin de favoriser un maximum d’échanges. En cette période, la communication et l’interactivité sont au cœur de nos préoccupations. Pour cette nouvelle année, ENSEMBLE est le mot d’ordre : rassembler tout le milieu culturel, de tous âges, de toutes générations, de tous arts, et prendre le virage de l’aventure dans une nouvelle voie comme nous le propose Edgar Morin dans son dernier livre CHANGEONS DE VOIE . Artistes nominés et curateurs :

– StéphanieAndrerws par Barry Threw – Paul Duncombepar Alain Thibault – IsmaëlJoffroy-Chandoutis par Alain Fleischer – Hayoun Know parNils Aziosmanoff – Nicolas Maigretet Maria Roszkowska – Disnovation par Dominique Moulon – Daito Manabepar Takuya Nomura – Sarah Meyohaspar ORLAN – YosraMoujtahedi Par Jean-Jacques Gay – Josèfa Ntjam. Par BettieNin – Claire Williams parStéphanie Pecourt – Mona Your-eun Kim parBlanche de Lestrange



En partenariat avec : CENTRE WALLONIE-BRUXELLES, LA TRAVERSE, LE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN D’ALFORTVILLE, IESA ARTS&CULTURE, OVNI, LE FRESNOY, BIENNALE LES BAINS NUMÉRIQUES D’ENGHIEN, KNOWLEDGE CAPITAL OSAKA, JAPON, ACCESS CULTURES ÉLECTRONIQUES, BIENNALE INTERNATIONALES DES ARTS NUMÉRIQUES DE MONTRÉAL BIAN ELEKTRA, GRAY AREA, CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS, AVIFF ART FILM FESTIVAL, ECOLE DE DESIGN DE NOUVELLE-AQUITAINE.

Avec le soutien du : Ministère de la Culture et de la Ville de Paris. Nuit Blanche -> Nuit Blanche Médiathèque Simone Weil 82 – 86 Rue Marcel Bourdarias Alfortville 94140

8 : Maisons-Alfort – Stade (975m) 8 : École Vétérinaire de Maisons-Alfort (1067m)

Contact :OPLINEPRIZE oplinecom@gmail.com http://www.oplineprize.com/ Nuit Blanche -> Nuit Blanche Nuit Blanche

Date complète :

2021-10-02T17:00:00+02:00_2021-10-03T00:00:00+02:00

(c) Disnovation – Life Support System

Détails Catégories d’évènement: Alfortville, île de France Autres Lieu Médiathèque Simone Weil Adresse 82 - 86 Rue Marcel Bourdarias Ville Alfortville lieuville Médiathèque Simone Weil Alfortville