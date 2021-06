OPLAT’CHITA Porte de la Craffe, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Nancy.

OPLAT’CHITA

Porte de la Craffe, le samedi 3 juillet à 14:00

Avec sa voix lumineuse, Charlène enchante les oreilles et vous emmène au grès du vent et des envies en Grèce, en Egypte ou en Italie… Elle a dans son balluchon des chants tsiganes, yiddish, sépharades… Elle offre une virée vers ailleurs ici-même : une croisière immobile et joyeuse. Une manière de faire voyager les musiques d’ici et là, à la rencontre des petits et grands, de tout partout.

GRATUIT

Les 2, 3 et 4 juillet prochain, venez découvrir le nouveau rendez-vous proposé par l’équipe de Nancy Jazz Pulsations autour de l’emblématique Porte de la Craffe.

Porte de la Craffe Porte de la Craffe Nancy Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T14:00:00 2021-07-03T15:00:00