Ctes-d’Armor Saint-Alban Deux heures pour se familiariser avec un opinel en réalisant des petites créations à partir d’éléments naturels. A partir de 8 ans .

Durée : 2h .

Réservation obligatoire.

