Ophelia Rebirth Pan Piper Paris, 17 avril 2023, Paris.

Le lundi 17 avril 2023

de 20h00 à 22h30

.Tout public. payant A partir de : : 15 EUR

Ophelia Rebirth vous donne rendez-vous le lundi 17 avril à 20h au Pan Piper !

Ophelia, c’est l’héroïne tragique shakespearienne. C’est l’eau, le désir, la douceur, l’attente, le rêve, la fatalité. Ce sont des magi-musiciens qui glissent entre intimité acoustique et orage électrique. Ce sont les voix qui se tissent et se mêlent, les instruments qui se répondent et se complètent. C’est un (dés)équilibre entre des chansons folk-jazz-expérimentales rehaussées d’une énergie très actuelle et inclassable, entre paysages sonores et mélodies aux textes enivrants.

OPHELIA REBIRTH est la renaissance du projet OPHELIA, imaginé par Ellinoa en 2019 et concrétisé à travers l’album THE BALLAD OF OPHELIA, sorti en 2020, en plein confinement.

Aujourd’hui, le projet acte sa renaissance en accueillant deux nouveaux membres au sein de l’équipe : Pierre Tereygeol (guitare acoustique / choeurs) et Juliette Serrad (violoncelle / choeurs) rejoignent Ellinoa (voix, compositions), Paul Jarret (guitare électrique) et Arthur Henn (contrebasse, choeurs), et marquent une inflexion du son du groupe dans un sens plus folk, plus libre, et laissant encore davantage de place aux voix.

Pan Piper Paris 4 Impasse Lamier 75011 Paris

Contact : https://pan-piper.com/live/events/ophelia-rebirth/ https://web.digitick.com/ophelia-rebirth-le-pan-piper-paris-17-avril-2023-css5-panpiper-pg101-ri9531903.html

Ophelia Rebirth