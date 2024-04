Opérons L’opéra Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Roubaix, jeudi 11 avril 2024.

Opérons L'opéra Tout Petit Concert organisé par la Chapelle des Flandres Jeudi 11 avril, 18h30 Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes gratuit

Opérons l’opéra, le retour ! Après un focus sur le chœur et le récitatif, l’aria est au programme. Grâce à Adèle Bérard, soprano, et Laura Lazayres au piano, nous vous proposons un voyage dans les airs d’opéras de Rameau, Mozart ou Donizetti qui, s’ils ne font pas avancer l’intrigue, font plonger l’auditoire dans l’affect et les sentiments du personnage.

Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes 80 rue de Lille 59100 Roubaix

musique classique concert pédagogique

La Chapelle des Flandres