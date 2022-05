Opérette : Véronique Nouzonville, 19 juin 2022, Nouzonville.

Opérette : Véronique 6, rue JB Clément Nouzonville

2022-06-19 – 2022-06-19

6, rue JB Clément Nouzonville Ardennes

EUR 5 5 Nouzonville

Véronique, jeune bourgeoise futée et pétillante, va surprendre son promis Florestan avec sa maîtresse Agathe, femme du fleuriste. Florestan se moque ouvertement de Véronique la traitant de “petite dinde”. La colère de cette dernière est telle, qu’elle manigancera un tour afin de se jouer publiquement des sentiments de Florestan. Mais l’amour triomphera…L’ouvrage frais, fleuri et gai, enchantera le public par son rythme soutenu et ses nombreux airs célèbres, comme les duos de l’Âne et de l’Escarpolette.Les chanteurs vous attendent pour vous proposer un moment d’humour et de partage à travers une adaptation musicale et scénique moderne et dynamique.La classe d’art lyrique est une des sections de l’Amicale Laïque de Nouzonville. Elle se compose d’une dizaine de chanteuses et de chanteurs, amateurs confirmés, qui se retrouvent régulièrement pour des répétitions collectives, en autonomie ou sous la direction de leur conseillère musicale et vocale Eve Coquart.

+33 3 24 37 37 49 http://centreculturel@villedenouzonville.fr/

6, rue JB Clément Nouzonville

dernière mise à jour : 2022-05-07 par